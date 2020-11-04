Варшава, 4 ноября, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Аналитик Польского экономического института Паула Куколович сообщила, что по подсчетам исследователей, около 5,3 миллионов жителей Польши смогут работать удаленно в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает Forsal.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Удаленная работа

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5,3 миллиона работников, по словам эксперта, составляет примерно треть от всех трудоустроенных жителей Польши.

«Это больше, чем весной и летом, когда была первая волна пандемии. Тогда, согласно октябрьским данным Центрального статистического управления, каждый четвертый поляк выполнял свои профессиональные обязанности из дома. Средний показатель тогда увеличился за счет отрасли информационных технологий, в которой семь из десяти сотрудников перешли на удаленный формат работы. Сегодня мы можем говорить о расширении таких возможностей», — подчеркнула Кулкович.

Напомним, за последние сутки в Польше было зарегистрировано почти 20 тысяч новых заражений коронавирусом, 227 человек с данным диагнозом умерли. С начала пандемии количество зараженных коронавирусом в республике возросло до 414 844 случаев. 6 102 человек умерли.