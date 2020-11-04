Будапешт, 4 ноября, 2020, 13:40 — ИА Регнум. В среду, 4 ноября, вступил в силу указ правительства Венгрии о введении чрезвычайной ситуации с коронавирусом на всей территории страны. Указ опубликован в Hungarian Monitor.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно решению правительства, во время чрезвычайной ситуации с коронавирусом все граждане и иностранцы, находящиеся на территории Венгрии, не должны покидать помещения, в которых проживают, с полуночи до 5 утра. В эти часы можно выйти только на работу и в случае возникновения опасной для жизни ситуации. Эти положения будут применяться с четверга, 5 ноября.

Правительство также запретило организацию и посещение мероприятий, участие в которых предполагает перемещение по помещению и не предполагает сидения на одном фиксированном месте. Это означает, что большая часть развлекательных заведений будет закрыта.

Новые правила предусматривают, что на немеждународных культурных мероприятиях и спортивных соревнованиях зрители могут занимать только каждое третье место и расстояние между ними во всех направлениях должно быть не менее 1,5 метра. Дистанцию также необходимо соблюдать и во время перерывов. При этом можно посещать музеи, библиотеки и другие учреждения культуры, но и там необходимо соблюдать расстояние 1,5 метра от других посетителей и сотрудников.

Кроме того, с четверга, 5 ноября, в Будапеште и близлежащих к столице городах увеличат количество общественного транспорта в часы пик, то есть с 7 до 9 утра и с 15 до 19 часов вечера. Это будет сделано с целью снизить количество людей в одном транспорте.

Во вторник в Венгрии было зарегистрировано наибольшее количество новых коронавирусных инфекций (3989) и смертей по причине заражения (84) за сутки. С начала эпидемии в общей сложности в республике заразились почти 87 тысяч человек, 1973 человека с COVID-19 умерли.