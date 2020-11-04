Екатеринбург, 4 ноября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. В Свердловской области с начала пандемии от COVID-19 скончались уже 800 пациентов. Эти данные на 4 ноября приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

За последние сутки стало известно о гибели ещё восьмерых человек. Их пол и возраст не раскрываются. Также неизвестно количество пациентов с коронавирусом, умерших от других заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе выявлено 37 326 заразившихся коронавирусом. Выздоровели пока 29 431.