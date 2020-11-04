Екатеринбург, 4 ноября, 2020, 13:24 — ИА Регнум. В Свердловской области обнаружено ещё 277 носителей коронавируса. Эти данные приводит оперштаб на утро 4 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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133 новых случая выявлено в Екатеринбурге. Также они есть в Ачитском городском округе, Берёзовском, Волчанске, Богдановиче, Нижней Туры и ряде других муниципалитетов региона.

Всего в Свердловской области обнаружено уже 37 326 случаев заражения коронавирусом. Выписаны по выздоровлению пока 29 431.