Екатеринбург, 9 июля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В микрорайоне Кольцово на окраине Екатеринбурга местный житель разбил машины на парковке. Об этом сообщили журналистам очевидцы.

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По данным телеграм-канала «Инцидент Екатеринбург», это произошло ранним утром 9 июля на улице Испытателей. Злоумышленник орудовал совковой лопатой.

Местные жители задержали дебошира и вызвали полицию. По их словам, он был пьян. Свой поступок гражданин объяснил тем, что на него надавили психологически и заставили это сделать.