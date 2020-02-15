Минск, 4 ноября, 2020, 12:03 — ИА Регнум. В Белоруссии продолжается работа над поправками в Конституцию республики, в Конституционный суд проект поправок не поступал, сообщает 4 ноября Sputnik со ссылкой на Конституционный суд республики.

Kc.gov.by Конституционный суд Белоруссии

«Работа над изменениями еще продолжается. Проекта документа у нас нет», — сообщили в Конституционном суде.

В ведомстве также отметили, что с документами продолжают работать эксперты, юристы, депутаты. Также в Конституционном суде сообщили о продолжении сбора поступающих предложений.

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Отметим, 3 ноября так называемый координационный совет оппозиции сообщил о получении «через свои источники» проекта поправок в Конституцию Белоруссии. Представители белорусской оппозиции в свою очередь заявили, что предложенные изменения в белорусский основной закон якобы противоречат интересам белорусов и нормам международного права.