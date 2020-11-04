Москва, 4 ноября, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Критический этап пандемии коронавирусной инфекции в настоящее время переживает мир. Об этом 3 ноября рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мировая пандемия

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"В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии», — приводит ее слова ТАСС.

При этом Вуйнович отметила, что, как она считает, следующие несколько месяцев станут в этом смысле очень тяжелыми, а некоторые из стран уже находятся в тяжелом положении.

Кроме того, представитель ВОЗ уточнила, что число новых выявляемых носителей коронавируса продолжает увеличиваться, а количество умерших от COVID-19 остается «относительно стабильным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 19 768 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.