Симферополь, 4 ноября, 2020, 11:56 — ИА Регнум. С Днём народного единства поздравил крымчан глава Республики Крым Сергей Аксёнов 4 ноября на страницах в соцсетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День народного единства — все новости»

»Это один из главных государственных праздников нашей страны. Его истоки восходят к славным и героическим событиям 1612 года, когда люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий сплотились перед лицом смертельной угрозы, которая нависла над нашим Отечеством», — отметил, в частности, Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что победа народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, положившая конец Смутному времени, — пример для всех поколений.

«Именно единство всегда помогало нашему народу преодолевать тяжелые испытания, которых немало было в нашей истории, осваивать колоссальные пространства, совершать великие открытия, одерживать славные победы — боевые и трудовые. Единство народов Крыма стало основой победы Крымской весны и нашего возвращения домой, в Россию. И сегодня единство и взаимопомощь помогают нам строить новый Крым и достойно отвечать на новые вызовы», — сказал глава Крыма.

Государственный праздник День народного единства в России отмечают 4 ноября. В этом году в большинстве регионов основные мероприятия проводятся в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.