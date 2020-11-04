Воронеж, 4 ноября, 2020, 11:38 — ИА Регнум. В Воронежской области за сутки подтверждено 304 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе 4 ноября. Таким образом, в регионе в очередной раз обновлён «рекорд» по числу носителей коронавируса, выявленных за сутки — накануне сообщалось о 302 новых носителях.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Выросло и число выписанных с выздоровлением пациентов — за сутки признаны здоровыми 1563 пациента с ранее подтверждённым заражением коронавирусом. В статистику смертности за сутки вошли 15 новых летальных исходов.

Всего на 4 ноября в Воронежской области подтверждено 26 277 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 23 629 человек с диагнозом, подтверждённым тестами, и 4318 пациентов с диагнозом, поставленным по данным КТ. Скончались в регионе за период пандемии 492 пациента с СOVID-19.