Волгоград, 4 ноября, 2020, 11:29 — ИА Регнум. В Волгоградской области 4 ноября обновлён суточный «рекорд» по выявленным носителям коронавируса — 213 человек, что на одного больше, чем за предыдущие сутки. Также впервые зарегистрировано шесть летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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В целом, в Волгоградской области подтверждено 21 тыс. 169 положительных тестов на коронавирус. Выписаны после выздоровления 18 тыс. 356 человек, в том числе 181 — за минувшие стуки.

Зарегистрировано шесть летальных исходов. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 223 пациента.