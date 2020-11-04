Белгород, 4 ноября, 2020, 11:26 — ИА Регнум. 119 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области 4 ноября, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на семь больше, чем за предыдущие сутки, общее количество выявленных носителей превысило 12 тысяч.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

С начала пандемии в Белгородской области подтвердили 12 тыс. 033 положительных теста на коронавирус. Завершили лечение выздоровлением 10 тыс. 443 человека, из которых 74 пациента выписаны за истекшие сутки.

В России зарегистрирован рекордный суточный показатель — 19 тыс. 768 случаев заражения.