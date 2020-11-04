Брянск, 4 ноября, 2020, 11:25 — ИА Регнум. В Брянской области 4 ноября выявили ещё 163 носителя коронавируса, что на шесть меньше чем за предыдущие сутки. Выписаны с выздоровлением 139 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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За сутки лаборатории проверили 2358 тестов. Общее количество подтверждённым случаев заражения инфекцией достигло 13 тыс. 443. Завершили лечение выздоровлением 9869 человек.

С начала пандемии в Брянской области проведено 241 тыс. 173 исследования на коронавирус.