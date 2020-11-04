Краснодар, 4 ноября, 2020, 11:17 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 135 новых случаев заражения коронавирусом, это на пять случаев больше, чем сутками ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе 4 ноября. В числе новых пациентов с COVID-19 — 16 детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»В Краснодаре коронавирус обнаружен у 40 человек, по 12 заболевших в Сочи и Туапсинском районе. В Тихорецком районе 11 новых случаев, в Темрюкском — семь, в Ейском — шесть. В Горячем Ключе и Крыловском районе по пять зараженных», — уточнили в пресс-службе.

На 4 ноября на территории Краснодарского края подтверждено подтверждено17 928 случаев заражения новой инфекцией, выздоровели 11 846 пациентов. Скончались за период пандемии 447 человек. На данный момент в тяжёлом состоянии находятся 45 пациентов на аппаратах ИВЛ и на ЭКМО.