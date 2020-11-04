Москва, 4 ноября, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Заявление кандидата в президенты Дональд Трампа о его победе — безусловно, сильное, учитывая, что из-за голосования по почте общий подсчет голосов может затянуться еще на несколько дней. Так прокомментировала заявление республиканского кандидата депутат Госдумы, директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Главное — от лица Трампа прозвучала важная цифра. На момент выступления, по словам самого Трампа, он набрал 64% голосов, что означает убедительную и окончательную победу республиканцев. Уже видно, как демократы пытаются затягивать определение итогов. В семи «еще не определившихся» штатах поступление данных внезапно подвисло. Обновления поступают чрезвычайно медленно.

Трамп заявил, что ожидает провокаций. Помешать признанию его победы могут только манипуляции с «почтовыми голосами». И такие попытки наверняка будут. Так что Трамп намерен обратиться в Верховный суд, чтобы не позволить украсть у американского народа его победу.

Что примечательно, избирательный штаб Байдена внезапно затих. Комментариев текущей ситуации оттуда не поступает. Хотя вряд ли там так просто согласятся признать поражение», — отметила депутат.

ИА REGNUM напоминает, что утром 4 ноября по Москве Трамп обратился к нации со словами «мы выиграли везде, мы выиграли все, мы выиграли даже там, где вообще этого не ожидали». Трамп объявил себя победителем в Джорджии, Пенсильвании и Северной Каролине, хотя технически официальный подсчет голосов там еще не закончен.