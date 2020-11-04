Москва, 4 ноября, 2020, 11:03 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 19 768 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 4 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом предыдущее наибольшее число заразившихся коронавирусной инфекцией — 18 665 — было выявлено в России 1 ноября.

По данным штаба, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 693 454.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 389 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 29 217.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 266 931 человек вылечился от нового заболевания, 15 567 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 18 648 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.