Минск, 4 ноября, 2020, 10:58 — ИА Регнум. Во время встречи со студентами Белорусского государственного университета (БГУ), которая состоялась 3 ноября, глава Совета Республики Наталья Качанова сообщила, что ранее между представителями белорусской оппозиции и властями существовала некая ультимативная договоренность, сообщает 3 ноября TUT.BY.

ИА REGNUM Протестующие и полиция. Белоруссия. 2020

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По словам политика, определенные люди из штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и «всех остальных» «вышли на нее» и сообщили, что прекратят протесты в случае пересчета голосов по итогам выборов президента. Данный ультиматум Качанова озвучила президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Президент говорит: «Однозначно, пересчитываем». На следующий вечер они говорят: «Нет, отставить. Это уже не актуально». Поэтому знаете, ребята, вы многого не знаете», — заявила она.

В свою очередь в штабе Виктора Бабарико утверждение Качановой опровергли, заявив, что такого не было.

«Штаб Бабарико не звонил и не разговаривал с Кочановой ни до, ни после выборов», — отметили в штабе.

Отметим, 4 ноября автор telegram-канала «Незыгарь» сообщил о расколе в белорусской оппозиции. Один центр во главе с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской находится в Литве, второй центр во главе с бывшим министром культуры Белоруссии Павлом Латушко находится в Варшаве. «Теневым министром иностранных дел» «правительства в изгнании» в Варшаве назначен бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало.