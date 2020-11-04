Санкт-Петербург, 4 ноября, 2020, 10:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 4 ноября установлен абсолютный «рекорд» по количеству вновь выявленных носителей коронавирусной инфекции. За последние сутки подтвержден 1031 случай заражения, что на 87 случаев больше, чем было днем ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточная цифра инфицирования в Петербурге впервые за время пандемии превысила отметку в 1000 новых случаев. Одновременно в городе поставлен печальный «рекорд» по количеству летальных исходов — их зафиксировано 66 за минувшие сутки. Предыдущий пик смертности был днем ранее и составлял 59 летальных случаев.

С учетом новых данных в Санкт-Петербурге лабораторно подтверждено 65 170 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 с марта 2020 года. Сумели преодолеть болезнь и выздороветь 40 447 человек, в том числе 527 пациентов выписаны за последние сутки.

От COVID-19, с учетом упомянутых 66 смертей, в Петербурге скончались 3998 человек за время пандемии. Летальность болезни в городе составляет 6,13% от общего числа инфицированных.

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36 323 человека. Под медицинским наблюдением находятся 4129 человек, из них 54 — в обсерваторе, 2129 — на самоизоляции, 1946 — контактные лица.