Москва, 4 ноября, 2020, 10:35 — ИА Регнум. Большинство жителей России (68%) высказались в пользу того, что стране нужен праздник День народного единства, отмечаемый 4 ноября. Об этом свидетельствуют обнародованные 3 ноября данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

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Также уточняется, что 24% высказываются против данного праздника, при этом отмечается, что доля таких респондентов не меняется с 2013 года.

В то же время 8% опрошенных не определились со своим мнением по данному поводу, и доля таковых, по информации ФОМ, снижается с 2010 года (2010 г. — 35%; 2015 г. — 15%; 2019 г. — 11%).

Помимо этого, уточняется, что 42% из числа высказавшихся за данный праздник считают, что он нужен для объединения людей, а 11% из противников, что это искусственно созданный, бессмысленный праздник, так как, по их мнению, нет никакого единства.

При этом сообщается, что опрос был проведен во всех российских регионах по телефону среди граждан РФ 18 лет и старше в период с 23 по 25 октября текущего года и в нем приняла участие 1000 респондентов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин в День народного единства планирует пообщаться с представителями религиозных конфессий.