Москва, 4 ноября, 2020, 10:10 — ИА Регнум. Тест на коронавирус российского боксера Александра Поветкина показал положительный результат, в результате чего его поединок с представителем Британии Диллианом Уайтом, намеченный на 23 ноября, перенесен. Об этом 4 ноября сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Боксерские перчатки

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"Поветкин заразился коронавирусом, у него есть температура», — приводит слова Рябинского ТАСС.

Также он отметил, что еще у одного человека в команде боксера оказался положительный тест на SARS-CoV-2 и уточнил, что приняты все необходимые в таких случаях меры.

«Все, включая Поветкина, изолированы», — подчеркнул Рябинский.

Отметим, бой Поветкина с Уйатом, запланированный на 23 ноября, должен был стать реваншем после того, как британец 23 августа проиграл российскому боксеру в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.