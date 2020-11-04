Москва, 4 ноября, 2020, 08:50 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Петров («Единая Россия») намерен создать вакцину против коронавируса. Об этом он написал у себя в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

»Вирус, я не храбрый, я буду умным. Сделаю вакцину «Урал» и тебя кончу. С нами Бог. Берегите себя», — отметил депутат.

Петров является членом Комитета Госдумы по охране здоровья. Также ранее он возглавлял Уральский биомедицинский кластер, занимающийся изготовлением лекарственных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат заразился коронавирусом. Это произошло, несмотря на все принимаемые им меры профилактики.