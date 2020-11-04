Кито, 4 ноября, 2020, 06:24 — ИА Регнум. В Эквадоре за прошедшие сутки выявили 548 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба эквадорского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на эквадорской территории составило 170 110. Также за минувшие сутки в Эквадоре скончались еще шесть пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 8386 человек.

Отмечается, что наиболее пострадавшими от пандемии является столичный регион Кито. Также местные власти обеспокоены, что празднование Дня Мертвых приведет к новым вспышкам заболевания коронавирусной инфекцией.