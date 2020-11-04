Алжир, 4 ноября, 2020, 05:54 — ИА Регнум. Заболевание COVID-19 было выявлено у президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, сообщает агентство Reuters со ссылкой на президентскую администрацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что состояние его здоровья постепенно улучшается.

Наполним, 28 октября Абдельмаджид Теббун прибыл на медицинское обследование в одну из клиник Германии. До этого он ушел на самоизоляцию, поскольку несколько сотрудников его администрации, а также членов правительства Алжира заразились новым коронавирусом.