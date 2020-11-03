Степанакерт, 3 ноября, 2020, 23:06 — ИА Регнум. Армия обороны Арцаха уничтожила и ранила более половины террористов, привезенных в зону боевых действий из других стран, заявил 3 ноября президент Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.

Ruben Martirosyan Президент Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян

По его словам, речь идет о наемниках из террористических ближневосточных группировок, воюющих в Карабахе на стороне Азербайджана.

«Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с примечательным заявлением, отметив, что число наемников в регионе приближается к двум тысячам. Хочу заверить господина Лаврова, что в ходе антитеррористической борьбы нам удалось уничтожить более половины этих террористов (убиты и ранены), а в скором времени мы перейдем к более решительной борьбе до их полной ликвидации», — написал Арутюнян.

Он сообщил, что азербайджанское командование «бросает наемников на первую линию, а с тыла их передвижения контролируются оружием, при отступлении их убивают».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант» заявил об обеспокоенности Москвы продолжающейся переброской наемников в зону боевых действий в Нагорном Карабахе, число которых подходит к двум тысячам.