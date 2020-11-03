Баку, 3 ноября, 2020, 22:33 — ИА Регнум. Обвинения ВС Армении в обстреле азербайджанцами Степанакерта и города Шуша в Нагорном Карабахе ВС Азербайджана отрицает. Об этом военное ведомство написало 3 ноября в телеграм-канале.

Mod.gov.az Азербайджанские артиллерийские части

Как утверждает Баку, азербайджанская армия не атаковала мирных жителей Нагорного Карабаха и не обстреливала объекты гражданской инфраструктуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Еревана, ВС Азербайджана в очередной раз обстреляли столицу Нагорного Карабаха и Шушу 3 ноября.

Позднее нагорно-карабахские службы уточнили, что в Степанакерте обстрелами повреждён роддом, по которому азербайджанцы ударили РСЗО «Смерч».

Все эти действия осуществляются на фоне очередного перемирия, формально действующего с 26 октября. С момента начала боевых действий в Нагорном Карабахе прошло больше месяца (обострение началось 27 сентября).