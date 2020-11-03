Рим, 3 ноября, 2020, 21:05 — ИА Регнум. По данным навечер вторника, 3ноября, в Италии умерли39 412человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на353(днем ранее — на 233), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

(сс) Alberto Giuliani Врач в коридоре инфекционной больницы в Италии

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Выздоровели302 275человек, за сутки этот показатель увеличился на6258(днем ранее — на 3637).

Число подтвержденных носителей выросло на28 244(днем ранее — на 22 253). Было проведено чуть более182тысяч тестов, положительный результат — у15,49% (накануне — 16,39%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет759 829. В настоящее время заражены418 142человек (на21 630больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 35 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.