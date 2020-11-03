Санкт-Петербург, 3 ноября, 2020, 20:44 — ИА Регнум. Петербург получит федеральный транш размером около 4 млрд рублей на борьбу с COVID-19. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 3 ноября. Беседа состоялась на борту нового линейного дизельного ледокола «Виктор Черномырдин», на котором глава государства поднял сегодня флаг.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимационная палата

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Беглов поблагодарил Путина за предыдущую финансовую поддержку со стороны федерального центра. Так, правительство выделило городу 21 млрд рублей на выплаты медикам, закупку лекарств, оборудования и средств индивидуальной защиты.

Еще почти 31 млрд рублей Северная столица, как и другие субъекты РФ, получила на социальную поддержку населения — семей с детьми, учителей, пенсионеров.

«Без этой поддержки городу было бы очень трудно», — сказал Александр Беглов.

Президент указал, что из федерального бюджета уже направлен в регионы еще один транш на лекарства и на оборудование, чтобы укрепить систему здравоохранения, поинтересовавшись, какая сумма достанется Петербургу.

«Нам достаются на сегодняшний день неплохие деньги, порядка 3,5 миллиарда, порядка 4,5 миллиарда рублей. Сейчас мы должны получить эти деньги, работаем с Министерством здравоохранения. Это большая поддержка, особенно на покупку лекарств, которые будут бесплатно выделяться заболевшим коронавирусом», — ответил Беглов.

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Напомним, в настоящее время для лечения пациентов с ковидом в Петербурге задействован 21 медицинский стационар, из них 18 городских и три федеральных. Развернуто 7913 коек, из них занято порядка 80%.

Готовы к приему пациентов новый корпус больницы Святителя Луки и корпус Николаевской больницы в Петергофе. Будут введены в декабре 2020 года новый корпус больницы № 33 в Колпино и новый корпус Госпиталя ветеранов войн — это даст еще 1200 коек. Общая коечная мощность города составит порядка 12 тысяч коек.