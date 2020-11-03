Санкт-Петербург, 3 ноября, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на дизельном ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге 3 ноября. Глава государства пожелал создателям ледокола больших свершений, а экипажу — плодотворной работы.

ОСК Ледокол «Виктор Черномырдин»

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Церемония проходила на вертолетной площадке ледокола в порту «Морской фасад». После поднятия флага под звуки гимна России Владимир Путин поздравил участников церемонии с «приятным событием».

«Мы переживаем непростые времена, каждый день говорим об этом, но пандемия пандемией, а жизнь продолжается. И мы двигаемся вперед — много раз говорил об этом, — не откладывая на потом наших планов», — сказал президент.

Он подчеркнул, что «Виктор Черномырдин» является самым крупным из ледоколов своего класса и самым мощным в мире из неатомных судов, поэтому символично назван именем выдающегося соотечественника, который скончался ровно 10 лет назад.

«Он был, действительно, руководителем, политиком государственного и без всякого преувеличения исторического масштаба, ярким и сильным человеком, настоящим тружеником, созидателем», — сказал Владимир Путин.

По его мнению, именно благодаря взвешенности, дальновидности и рачительности Черномырдина России удалось преодолеть сложнейший период 1990-х годов.

«Вообще он был работоголик. Лично наблюдал за этим, смотрел, как он работает, и многому у него учился. Был человек безгранично преданный Родине», — сообщил президент.

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Линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22 600 — самый мощный неатомный ледокол в мире — был заложен 11 октября 2012 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Спущен на воду 30 декабря 2016 года. «Крестной матерью» ледокола стала заместитель полпреда президента в СЗФО Любовь Совершаева. Заказчиком ледокола является «Росморречфлот».

Длина ледокола «Виктор Черномырдин» — 147 метров, ширина — 29 метров, полное водоизмещение ок. 19 070 тонн, автономность плавания — 60 суток, скорость на чистой воде — до 18,3 узлов, мощность силовой установки 25 МВт, экипаж 38 человек.

На Балтийском заводе отмечали, что строительство ледокола «Виктор Черномырдин» потребовало применения принципиально новых инженерных решений и новых технологий. На ледоколе применена уникальная система электродвижения. Она предназначена для ледовых условий, соответствующих категории Icebreaker8. Это позволит ледоколу сохранить управление в полном объеме даже при движении кормой во льдах.

Согласно контракту, заключенному в 2011 году, ледокол планировали сдать заказчику еще в декабре 2015 г. После спуска на воду строительство судна перенесли с «Балтийского завода» на «Адмиралтейские верфи» (оба предприятия входят в ОСК). Итоговая сдача судна заказчику должна была состояться не позднее 25 июня 2019 года, но в ноябре 2018 года на «Викторе Черномырдине» произошел пожар, который принес убытки на 150 млн руб. и задержал строительство на несколько месяцев. По данным СМИ, строительство ледокола обошлось ОСК в 12 млрд рублей вместо 7,95 млрд по первоначальным планам.

Ледокол предназначен для самостоятельной проводки судов, работы в составе сложных караванов на трассе Севморпути, а также на мелководных арктических участках и в устьях сибирских рек. Ледокол может применяться для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, участвовать в спасательных операциях, тушить пожары на судах, буровых и нефтедобывающих платформах, обеспечивать подводные работы, исследования морского дна.

«Виктор Черномырдин» способен обеспечивать подводные работы на буровых и нефтедобывающих платформах, прокладку подводных трубопроводов. А также перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике: на судне в одноместных и двухместных каютах размещаются до 90 человек, помимо основного экипажа. Предусмотрены лаборатории для научного оборудования. На борту есть несколько столовых, бассейн, две сауны, медблок, парикмахерская.

Ледокол оснащен двумя вертолетными площадками, ангаром и комплексом хранения и заправки вертолетным топливом. Ледокол может выполнять функции пожарного судна: на нем смонтированы три пожарных ствола для тушения как пеной, так и водой.

«Виктор Черномырдин» будет способен непрерывно двигаться во льдах толщиной до 2 метров и выполнять ледокольные работы во льдах до 3 метров. После ввода в строй он должен будет заменить работающий с 1974 г. ледокол «Ермак», активно работающий на Северном морском пути.