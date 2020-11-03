Вашингтон, 3 ноября, 2020, 14:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Джо Байден одержал победу по итогам голосования на первом открывшемся в стране избирательном участке, передает 3 ноября CNN.

Gage Skidmore Джо Байден

Отмечается, что речь идёт о посёлке Диксвилл-Нотч, в штате Нью-Гэмпшир, где начиная с 1960 года голосование стартует после полуночи по местному времени в отеле The Balsams.

Дело в том, что в посёлке живёт всего пять человек. Голосование завершилось уже через несколько минут после начала, все пятеро отдали свои голоса за Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 ноября, в США проходят выборы главы государства. На высший пост претендуют действующий президент Дональд Трамп и Джо Байден (Демпартия).

Ранее стало известно, что выборы президента США в 2020 году показывают рекордную явку почти за 100 лет. На сегодняшний день считается, что эта явка составит 150−156 млн человек, которые проголосуют либо дистанционно по почте, либо непосредственно очно явятся на избирательные участки. 240 млн человек в США имеют право голоса, поэтому такая явка составляет более 65%.