Москва, 3 ноября, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Ход пандемии коронавируса будет зависеть от соблюдения людьми санитарных мер и введения в оборот вакцины, и уже к концу весны — началу лета 2021 года пандемия может пойти на спад. Об этом агентству РИА Новости заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

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"Конечно, прогнозы здесь сделать достаточно сложно. Развитие эпидемии будет зависеть от того, как люди будут соблюдать противоэпидемические меры, ну и как скоро, так сказать, войдут в строй вакцины, которые немножко окажут <… > влияние на развитие эпидемии», — сказал Альштейн.

По его словам, грядущей зимой «маловероятно особое снижение заболеваемости», поскольку холодное время года является благоприятной средой для распространения инфекций.

При этом Альштейн не исключил, что из-за соблюдения людьми эпидемиологических мер рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом будет приторможен, однако прогнозировать сильный спад пока что «очень трудно»: «Март, да даже апрель, не такой уж благоприятный сезон, а дальше, конечно, будет лучше. К маю-июню [2021 года] <…> наверняка будет лучше, к тому же уже будет достаточно много вакцин».