Москва, 3 ноября, 2020, 10:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 355 человек. Об этом 3 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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"Зафиксировано 355 летальных исходов», — говорится в информации.

Это на 117 человек больше, чем сутками ранее, когда скончались 238 человек.

Всего за время пандемии в России от COVID-19 умерли 28 828 человек.