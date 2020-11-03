Москва, 3 ноября, 2020, 10:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 18 648 носителей коронавируса. Об этом 3 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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Это на 391 случай больше, чем сутками ранее, когда выявили 18 257 случаев заражения. Среди регионов по-прежнему лидируют Москва (5150), Санкт-Петербург (944) и Московская область (567).

Всего в России за время пандемии выявили 1 673 686 случаев заражения коронавирусом.