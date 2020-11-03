Нижний Новгород, 3 ноября, 2020, 10:19 — ИА Регнум. Регионы Приволжского федерального округа дополнительно получат из федерального бюджета 1,1 млрд рублей на обеспечение лекарствами больных COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рецепт

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Из резервного фонда федерального правительства выделено более 5,04 млрд рублей. Средства будут направлены в регионы для обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусом, которые лечатся не в стационаре, а на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Из резервных средств свыше 1,1 млрд рублей будет направлено в регионы Поволжья. Согласно документу, больше всего в округе средств получат Башкирия и Татария — соответственно 151 965,6 тыс. и 146 875,3 тыс. рублей.

Далее по объёму федеральной поддержки идут Нижегородская область (120 534,8 тыс. рублей), Самарская область (119 653,7 тыс. рублей), Прикамье (97 816,6 тыс. рублей), Саратовская область (91 141,9 тыс. рублей), Оренбуржье (73 640,5 тыс. рублей), Удмуртия (56 484,7 тыс. рублей), Пензенская область (49 131,6 тыс. рублей), Кировская область (47 507,3 тыс. рублей).

Меньше всего средств получат на обеспечение лекарствами лечащихся на дому жителей получат Ульяновская область (46 281,3 тыс. рублей), Чувашия (45 829,5 тыс. рублей), Мордовия (29 737,1 тыс. рублей) и Марий Эл (25 568,1 тыс. рублей).