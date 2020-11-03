Чебоксары, 3 ноября, 2020, 07:04 — ИА Регнум. В Чебоксарах по итогам работы конкурсной комиссии на замещение должности сити-менеджера поддержаны два кандидата: Алексей Ладыков, который просидел в кресле градоначальника более девяти лет, и неизвестная широкой общественности Олеся Абашева. О том, что Ладыков заявится на конкурс, могла свидетельствовать его возросшая активность в соцсетях, где он демонстративно продолжал вещать о развитии города и столичных планах, хотя к этому моменту и остался без полномочий, передаёт ИА REGNUM.

Cap.ru На первом плане — Алексей Ладыков, на втором ряду — Олеся Абашева

2 ноября в городе прошёл конкурс на замещение должности главы администрации города Чебоксары, назначаемого по контракту. Председателем комиссии является первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков. В релизе, опубликованном аппаратом городского собрания депутатов Чебоксар, перечисляются фамилии пятерых допущенных на конкурс претендентов, но это всё, что нужно знать горожанам, решили чиновников: ни один из претендентов в мэры не оказался удостоен даже упоминания должности.

Кандидаты следующие: Олеся Викторовна Абашева, Владимир Анатольевич Владимиров, Алексей Олегович Ладыков, Дмитрий Анатольевич Попов, Юрий Алексеевич Шакеев.

Каждый прошёл индивидуальное собеседование для «оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям к должности», каждый представил «своё видение направлений развития города Чебоксары».

«По результатам голосования две кандидатуры — Алексей Ладыков и Олеся Абашева — рекомендованы Чебоксарскому городскому собранию депутатов для назначения на должность главы администрации города Чебоксары», — говорится в сообщении.

В расследовании, проведённом местными форумчанами, предполагается, что Абашева может иметь отношение к клининговой компании, в связи с чем стали появляться различные домыслы и отсылка к Костромской области, где на выборах главы Повалихинского сельского поселения победила уборщица Марина Удгодская, а её конкурентом был прежний глава муниципального образования Николай Локтев.

«Вероятность, что протащат Ладыкова, явно выше 50%. На прямых выборах мэра Олеся Абашева точно бы победила Ладыкова», — пишет в соцсетях правозащитник Алексей Глухов.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Ладыков сложил полномочия 8 октября 2020 года в связи с истечением сроков трудового контракта и избранием нового состава городского собрания депутатов. Ладыков стал работать сити-менеджером Чебоксар с июня 2011 года, в 2015 году переизбран на пятилетний срок. До прихода в органы власти являлся депутатом городского собрания, в разное время возглавлял общества с ограниченной ответственность «Протект», «Инкрит, СК «Старатель».

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