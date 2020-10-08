Чебоксары, , 10:48 — REGNUM В столице Чувашии сегодня, 8 октября, состоится первое заседание городского собрания депутатов Чебоксар седьмого созыва. Главные вопросы повестки — кадровые, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парламентариям предстоит избрать спикера, который также будет работать главой Чебоксар. Это место прочат 36-летнему бизнесмену Олегу Кортунову, который является сыном известного в республике строителя Игоря Кортунова. Напомним, в предыдущем созыве первым главой города была Ирина Клементьева, которая через полгода работы (в июне 2017 года) сложила полномочия после уголовного преследования, её сменил на посту проректор чувашского вуза Евгений Кадышев.

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Также в числе вопросов — проведение конкурса на замещение должности главы администрации города Чебоксары. Пятилетний контракт с сити-менеджером Алексеем Ладыковым, который действовал в предыдущем созыве парламента, завершился.

«Будут определены сроки проведения конкурса на замещение должности главы администрации. До этого времени назначат временно исполняющего обязанности. Внёс предложение рассмотреть кандидатуру исполняющего обязанности главы администрации Владимира Ивановича Филиппова, заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ», — написал на своей странице в «Инстаграмме» Алексей Ладыков.

Согласно процедуре, будет сформирована конкурсная комиссия на замещение должности главы администрации Чебоксар. Претенденты на должность должны будут представить программы (стратегию) развития города, по итогам конкурса комиссия определит лучших кандидатов на данный пост. Окончательное решение о том, кто достоин работать сити-менеджером, должен принять депутатский корпус.

Напомним, Алексей Ладыков стал работать сити-менеджером Чебоксар с июня 2011 года, в 2015 году переизбран на пятилетний срок. До прихода в органы власти являлся депутатом городского собрания, в разное время возглавлял общества с ограниченной ответственность «Протект», «Инкрит, СК «Старатель».

Напомним, в состав городского собрания депутатов Чебоксар входят 43 парламентария, из них в новом созыве 30 мандатов получила «Единая Россия», по четыре — «Справедливая Россия» и КПРФ, три депутата представляют ЛДПР, двое — «Российскую партию пенсионеров за справедливость».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии после прошедших муниципальных выборов в плановую отставку уходят главы администраций, которые назначаются на период исполнения полномочий местных парламентов. Ранее были назначены члены конкурсных комиссий для проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций Канаша и 12 районов.

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