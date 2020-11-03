Многомиллиардный иск ЦБ РФ: экс-банкир попытался снять арест с имущества
Москва, 3 ноября, 2020, 03:56 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал бывшему члену правления «Бинбанка» Петру Морсину в снятии ареста с имущества, который был наложен как обеспечительная мера. Морсин является фигурантом дела по иску Центробанка России к шести физлицам, в числе которых бывшие топ-менеджеры «Бинбанка» и «Рост банка». Аргументы Морсина о наличие четырёх детей и пожилых родителей на иждивении суд не убедили, так как доказательства «несения бремени содержания» представлены не были, передаёт ИА REGNUM.
Судья заявила, что представленные документы и заявления фигуранта не позволяют «установить как источник дохода, так и сумму, затрачиваемую на иждивенцев». Арест на имущество наложен в пределах суммы иска, но из-под обеспечительных мер ранее были освобождены 80% заработной платы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2020 года ЦБ РФ от имени подконтрольного банка «Открытие» обратился с иском к экс-членам правления «Бинбанка» Петру Морсину, Константину Калагину, экс-акционеру и главе Микаилу Шишханову, бывшему главе санированного им «Рост банка» Кириллу Любенцову и бывшему вице-президенту «Бинбанка» Александру Лукину. Ещё одним соответчиком выступал топ-менеджер группы «Сафмар», фигурант списка Forbes-2020 Микаил Гуцериев.
В деле речь идёт о взыскании убытков в сумме более 85 млрд рублей, которые требуют взыскать солидарно в пользу банка «Открытие». Иск по существу будет слушаться 22 декабря 2020 года.
Набиуллина выставила многомиллиардный счёт за оздоровление «Бинбанка»?