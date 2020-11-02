Рабат, 3 ноября, 2020, 01:17 — ИА Регнум. В Марокко за прошедшие сутки выявили 2526 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

U.S. Secretary of Defense Граждане Марокко в масках

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По данным ведомства, всего на марокканской территории с начала пандемии подтверждено 225 070 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в королевстве скончались 64 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Марокко выросло до 3826.

Отмечается, что уже 187 101 пациент был выписан из медучреждений с выздоровлением. В настоящее время в Марокко 842 пациента находятся в палатах реанимации.