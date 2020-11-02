Буэнос-Айрес, 3 ноября, 2020, 00:28 — ИА Регнум. Закупку по меньшей мере 15 млн доз российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V» планируют совершить власти Аргентины в декабре, сообщает издание Vos со ссылкой на свои источники.

Вакцина «Спутник V»

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Уточняется, что поставка ещё 10 млн доз должна состояться в январе 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября, по информации минздрава Аргентины, в стране число случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 1 173 533.