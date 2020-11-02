Венеция, Италия, 2 ноября, 2020, 23:18 — ИА Регнум. При необходимости ограничения в регионе Венето (Венеция) будут ужесточены, заявил в понедельник, 2 ноября, глава региона Лука Дзайа.

Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

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При этом власти не намерена останавливать промышленное производство, добавил губернатор.

О введении комендантского часа речь тоже не идет, добавил Дзайа.