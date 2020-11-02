Рим, 2 ноября, 2020, 23:06 — ИА Регнум. Итальянская компания AstraZeneca начала массовое производство вакцины от коронавируса, заявил в понедельник, 2 ноября, вице-президент компании Жозеп Басельга.

Cheshire East Council Компания AstraZeneca

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При этом тестирование еще не окончено, но в компании «не хотят, чтобы пришлось ждать еще полгода» между завершением тестов и производством в необходимых объемах.

Уже к началу 2021 года должны быть готовы 3 миллиарда доз, отметил Басельга.