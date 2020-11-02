Рим, 2 ноября, 2020, 22:54 — ИА Регнум. Музеи и галереи Италии будут закрыты для посещения, такая мера предусмотрена в новом пакете ограничений, разработанном правительством и поддержанном парламентом в понедельник, 2 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители в масках в магазине одежды

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Кроме того, будет ограничено посещение торговых центров.

В выходные и праздничные дни, а также накануне таких дней, работать смогут только продуктовые магазины, аптеки и газетные киоски.