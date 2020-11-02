Москва, 2 ноября, 2020, 22:38 — ИА Регнум. Переговоры о ситуации в Нагорном Карабахе состоялись между президентом России Владимиром Путиным и его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым вечером 2 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

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"Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Женеве (Швейцария) состоялись очередные переговоры Еревана и Баку. На этот раз министры иностранных дел двух воюющих сторон сели за один стол переговоров.

Стороны, обсуждавшие конфликтную ситуацию под эгидой Минской группы ОБСЕ, выпустили заявление, в котором пообещали принять меры по реализации процесса обмена пленными и останками погибших и не наносить целенаправленных ударов по мирным объектам.