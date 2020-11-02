Подгорица, 2 ноября, 2020, 22:00 — ИА Регнум. Институт общественного здравоохранения Черногории за сутки проанализировал 1299 ПЦР-тестов, среди которых зарегистрировано 496 положительных случаев заражения. Также сообщается о семи смертях от последствий COVID-19.

Alexandre Dulaunoy Пожилые люди в масках

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«Самому старшему из умерших было 83 года, а самому младшему — 60 лет», — говорится в сообщении института.

Всего с начала года число смертей составило 320.

Всего активных случаев в стране 4434.