Москва, 2 ноября, 2020, 20:56 — ИА Регнум. Блокировка социальных карт записавшихся к врачу пенсионеров в Москве идет вразрез с законодательством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил общественный деятель Дмитрий Сараев, комментируя отказ разблокировать социальные карты пенсионеров для поездки в поликлиники.

Винсент Ван Гог. На пороге Вечности. 1890 (фрагмент)

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

»Городские власти сейчас предпринимают меры по борьбе с распространением коронавируса, которые идут вразрез с действующим законодательством, причиняют кучу неудобств жителям и главное, что это меры сомнительной эффективности. И ситуация, когда блокируют карты, это меры, которые несут даже больше вреда», — сказал Сараев.

По его словам, в столице происходит большое количество случаев, когда пенсионеры не могут добраться до поликлиник, так как в городе в результате реформы здравоохранения поликлиники стали находиться далеко от места жительства горожан.

«И теперь с блокировкой карт для пожилых людей добраться до поликлиники стало проблемой. С юридической точки зрения это вопиющее безобразие, так как городские власти своим решением просто отменили предусмотренные для пенсионеров льготы по проезду общественным транспортом», — заявил Сараев.