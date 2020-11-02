Киев, 2 ноября, 2020, 20:25 — ИА Регнум. Инициатива Киева «Крымская платформа» будет представлять собой «многоуровневую диалоговую платформу», ключевая цель которой — возвращение темы на высокий порядок международного внимания.

ИА REGNUM Республика Крым

Об этом в интервью DW рассказала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, фрагменты интервью сегодня, 2 ноября, публикуют центральные украинские СМИ.

«Ключевая цель — это поддержание дискурса, возвращение темы Крыма на высокий порядок международного внимания… Это, фактически, возможность следить за всей той кучей последствий, которые мы ежедневно как страна, как общество, как мировое сообщество подтверждаем в Крыму», — заявила Джапарова.

Дипломат также заявила, что самый высокий уровень платформы будет предусматривать, в частности, специальный саммит в Киеве. Предварительно такое мероприятие запланировано на май 2021 года, МИД Украины уже ведет работу над итоговой декларацией потенциального саммита.

«Проект декларации, над которым мы сейчас работаем — фактически это будет основополагающий документ, который фиксирует политику Украины и политику тех стран, которые присоединятся к этому, по отношению к Крыму. Что это такое? Непризнание, давление на Российскую Федерацию, все политико-дипломатические инструменты давления на РФ», — добавила заместитель главы МИД Украины.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил идею создания «Крымской платформы» в сентябре. Он отметил, что несмотря на множество заявлений по этому поводу, за 6 лет так и не был создан конкретный механизм для обсуждения «проблемы Крыма». В начале октября Джапарова заявила, что власти Украины приняли решение пригласить представителей России участвовать в мероприятиях проекта «Крымская платформа».

В октябре состоялся саммит «Украина-ЕС», на котором презентовали «крымский» план, и в итоге президент Зеленский заявил, что Брюссель одобрил инициативу.