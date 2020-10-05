Киев, , 12:09 — REGNUM Власти Украины приняли решение пригласить представителей России участвовать в мероприятиях проекта «Крымская платформа».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом на брифинге сегодня, 5 октября, заявила первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Вместе с тем дипломат подчеркнула, что в Киеве не рассчитывают, что Россия примет данное приглашение.

«Опять же… учитывая, что для нас не является секретом нецивилизованное поведение России… мы не ожидаем, что она примет это приглашение», — отметила Джапарова.

Также она заявила, что проект «Крымская платформа» будет работать в нескольких измерениях: на уровне лидеров и первых лиц государств, на уровне министров, на уровне парламента и на экспертном уровне.

Джапарова подчеркнула, что ключевая задача проекта — возвращение вопроса принадлежности Крыма на «высший политический дискурс».

ИА REGNUM напоминает, что 29 сентября президент Зеленский в очередной раз заявил, что официальный Киев настаивает на инициативе относительно создания новой международной площадки по Крыму.

Тогда президент в своем комментарии отметил, что новая платформа призвана «улучшить координацию и сотрудничество в целях противодействия угрозам безопасности, которые несет российская оккупация Крыма», а также содействовать «защите прав крымчан».