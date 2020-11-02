Москва, 2 ноября, 2020, 19:52 — ИА Регнум. На пути цифровой трансформации малых городов стоят две помехи в виде финансирования и наличия необходимых компетенций. Об этом заявил вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На пути цифровой трансформации в настоящее время находятся крупные города, региональные центры, промышленно развитые территории с крупными, системообразующими предприятиями, одновременно — крупнейшими налогоплательщиками. Им есть что показать и куда развиваться. В городских округах Российской Федерации с численностью до 100 тысяч человек ситуация несколько другая. Руководители заинтересованы во внедрении современных технологий в муниципалитетах, но должны преодолеть две проблемы — финансирование и наличие необходимых компетенций или так называемой цифровой зрелости ответственных за цифровую трансформацию специалистов», — сказал Фатеев.

По его словам, грамотное использование технологий в конечном счете будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности городской среды, управления различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов: «Эта позиция со стороны власти, позиция со стороны бизнеса является традиционной и зачастую двигает вперед технологическое развитие. Умные города — рынок, высококонкурентный рынок, на котором развернулась борьба компаний. Это тенденция общемировая, и Россия — не исключение».

Фатеев подчеркнул, что, согласно экспертным оценкам, объём отечественного рынка решений для умных городов по итогам 2019 года превысил 81 млрд рублей: «Было реализовано более 2,5 тысячи решений. Предпочтения отдавались проектам в области автоматизации зданий, цифровизации энерго‑ и теплоснабжения, мониторинга общественной безопасности».

Он предположил, что в будущем тенденция сохранится, но будет иметь корректировку на проявление последствий распространения коронавирусной инфекции.

Специалист выразил сожаление в связи с тем, что финансирование цифровой трансформации городов осуществляется из разрозненных источников, что подчёркивается обращениями со стороны представителей IT-компаний в адрес правительства РФ: «Источники финансирования должны быть понятны, доступны, а главное — доступны городским округам с разной численностью населения».

Кроме этого, Фатеев полагает, что власти городских округов должны иметь возможность выбирать решения, которые они планируют внедрять, кастомизировать их под свои потребности, а рынок компаний-поставщиков не должен ограничиваться несколькими крупными федеральными поставщиками: «Так может частично решаться проблема, которая неоднократно озвучивалась руководством ТПП РФ — малый и средний IT-бизнес должен иметь возможность участвовать в реализации Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и отраслевых программах цифровизации. Сейчас это единичные случаи».

Эксперт подчеркнул, что Торгово-промышленная палата России как крупнейшее предпринимательское объединение России и как организация, оказывающая более 500 услуг для бизнеса и власти, заинтересована в создании условий для цивилизованного развития умных городов: «Для этого мы рассматриваем вопрос о создании пула экспертов по цифровой трансформации в целом и цифровой трансформации городских округов и муниципальных районов в частности».