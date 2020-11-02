Степанакерт, 2 ноября, 2020, 18:49 — ИА Регнум. Армия обороны Карабаха уничтожила беспилотник ВС Азербайджана, сообщает 2 ноября пресс-служба военного ведомства НКР.

NKR Defense Army Уничтожение азербайджанского беспилотника

Видео уничтожения беспилотника опубликовано 2 ноября в соцсетях. На кадрах видеоролика запечатлено уничтожение БПЛА силами ПВО в темное время суток.

По утверждению армянской стороны, с 27 сентября азербайджанская армия потеряла в Карабахе 241 беспилотник.

Напомним, ВС Азербайджана интенсивно применяют БПЛА различных типов, что обеспечивает им ряд тактических преимуществ.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. ВС Азербайджана проводят наступательную операцию, обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах гражданских объектов и мирного населения.