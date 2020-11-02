Степанакерт, 2 ноября, 2020, 17:03 — ИА Регнум. В Карабахе за последние сутки погибли 11 военнослужащих, сообщает 2 ноября министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Facebook.com/ArayikHarutyunian В Нагорном Карабахе

На официальном сайте военного ведомства опубликован поименный список погибших.

Напомним, на 1 ноября, по данным минобороны НКР, общее число погибших в ходе боевых действий в Карабахе составляло 1165 человек.

С учетом новых данных, это количество выросло до 1176 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Войска Азербайджана продолжают наступательную операцию. Баку засекретил данные о потерях ВС Азербайджана.