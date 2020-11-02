Варшава, 2 ноября, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Глава польской столицы Рафал Тшасковский утром 2 ноября написал в своем Twitter-аккаунте, что уходит на карантин в связи с контактом с лицом, у которого был обнаружен коронавирус.

European People's Party Рафал Тшасковский

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»В воскресенье я узнал, что у меня был контакт с человеком, инфицированным коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении мэра.

Тшасковский также добавил следующее: «Поэтому я начинаю самоизоляцию. Но работа не останавливается: я нахожусь в постоянном контакте со своими коллегами, мы работаем удаленно».

Напомним, на прошлой неделе политик поддержал протестующих, выступающих за право на аборт. При этом, несмотря на многочисленные предупреждения министерства здравоохранения о распространении коронавирусной инфекции среди протестующих, сам принимал участие в протестах и призывал людей выходить на улицы.