Москва, 2 ноября, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Россия и Турция обсуждают вопрос сокращения интенсивности полётов между двумя странами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из турецких авиакомпаний.

Andy Mitchell Самолет турецких авиалиний

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"Изучается вопрос на взаимной основе о снижении интенсивности полетов. В первую очередь это может затронуть чартерное авиасообщение», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в зимний период число туристов меньше по сравнению с летним и по этой причине наблюдается низкая заполняемость чартеров. Отсюда следует падение спроса на перелёты и сокращение числа рейсов.

Источник в авиакомпании назвал данный процесс «естественным», а его причины — «исключительно экономическими».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 90% завозных случаев коронавируса российские граждане привезли из Турции.